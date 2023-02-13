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    Перейти к рыночному ценообразованию на ГСМ планируют в Казахстане

    13 Февраля 2023, 09:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился планами по переходу на рыночный механизм ценообразования на горюче-смазочные материалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительством принимаются системные меры по обеспечению внутреннего рынка и устранению серых схем экспорта ГСМ. Так, на сегодня введен запрет на вывоз с территории страны автотранспортом отдельных видов нефтепродуктов. Также усилен контроль за реализацией топлива ресурсодержателями и установлено приоритетное распределение нефтепродуктов АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «Petrosun» сельхозтоваропроизводителям, розничным сетям АЗС и коммунальным предприятиям», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    В первом квартале текущего года на электронной базе местных исполнительных органов совместно с региональными сетями АЗС будет запущена система учета отдельных видов нефтепродуктов, которая позволит в полной мере контролировать реализацию ГСМ. В целом для обеспечения экономической привлекательности нефтепереработки и системного решения проблемы нехватки нефтепродуктов прорабатывается вопрос по планомерному переходу к рыночному ценообразованию на ГСМ.

    В целях обеспечения растущего потребления внутреннего рынка в долгосрочной перспективе планируется увеличение производства нефтепродуктов крупными НПЗ.

    В частности, запланировано расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ до 9-12 млн тонн нефти (текущая мощность – 6 млн тонн). В настоящее время предварительное технико-экономическое обоснование проекта находится на стадии завершения. Срок реализации проекта ожидается к 2029 году.

    Также на Павлодарском НХЗ реализуются проекты реконструкции установки гидроочистки с интеграцией блока депарафинизации и очистки сжиженного углеводородного газа, что в свою очередь позволит с 2025 года дополнительно увеличить мощность переработки нефти на 600 тысяч тонн в год (с 5,5 млн до 6,1 млн тонн).

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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