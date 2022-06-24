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    Переводить половину доходов Нацфонда в «Отбасы Банк» предлагает казахстанский экономист

    24 Июня 2022, 15:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Своим мнением о распределении доходов от природных ресурсов поделился экономист Олжас Худайбергенов на Youtube-канале «TALAP», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я бы видел так: «Самрук» превращается в полноценную корпоративную структуру, наращивает прибыль, выплачивает дивиденды. Дефицит бюджета снижается, полноценно финансируются все необходимые социальные расходы.

    Что касается Нацфонда, то есть «Отбасы Банк». Есть накопленные активы, есть ежегодное вознаграждение. Половину этого вознаграждения, если Нацфонд ежегодно зарабатывает 2 млрд долларов, миллиард долларов можно перебрасывать в «Отбасы Банк» для поддержки отдельных социальных категорий. Тогда это будет аккуратная конструкция, где нуждающимся помогут и они все будут замотивированы показывать реальные доходы для того, чтобы получить ипотечный кредит. Второй момент – исключается схема разбрасывания «вертолетных денег», – сказал О. Худайбергенов.

    По его мнению, простая раздача денег населению неизбежно приводит к росту цен.

    В отношении концепции безусловного базового дохода экономист отметил, что считает ее правильной, поскольку она, как свидетельствует опыт скандинавских стран, способствует повышению производительности труда. В то же время, по его мнению, реализация этой концепции потребует коренного пересмотра системы налогообложения и социального обеспечения. В противном случае, безусловный базовый доход в казахстанских условиях может привести к росту иждивенческих настроений у населения.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Банки Экономика
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