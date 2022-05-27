Перевести в цифровой формат мониторинг водного фонда планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство рассматривает вопросы совершенствования ведения государственного водного кадастра. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время рассматриваются вопросы совершенствования ведения государственного водного кадастра, в том числе перевод мониторинга водного фонда на цифровой формат и технологии дистанционного зондирования», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что общая ежегодная оценка водных ресурсов Республики Казахстан осуществляется с привлечением сторонних организаций на конкурсной основе. В частности, Республиканское государственное предприятие «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов осуществляет ведение раздела «Поверхностные воды» государственного водного кадастра, который ежегодно пополняется на основании данных наблюдений гидрологических постов.

«Сбор и обработка, пополнение электронной базы данных гидрологических наблюдений по восьми водным бассейнам производятся с помощью программного обеспечения «РЕКИРЕЖИМ». С 2000 года количество гидрологических постов увеличено с 165 до 377. В перспективе их количество увеличится до 461 единицы. Вместе с тем, охватить наблюдениями все малые водотоки Казахстана не представляется возможным и считаем нецелесообразным ввиду того, что большинство таких рек характеризуются короткой волной половодья и низким меженным стоком, вплоть до полного пересыхания», - добавил Премьер.



