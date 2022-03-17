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    Пересмотреть требования к выдаче лицензий на грузоперевозки предлагает АЗРК

    17 Марта 2022, 14:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите и развитию предлагает пересмотреть квалификационные требования к выдаче лицензии на перевозку грузов. Об этом в ходе круглого стола в Мажилисе сообщил глава Антимонопольного агентства Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что мы предлагаем на рынке железнодорожных грузовых перевозок ? Пересмотр квалификационных требований к выдаче лицензии на перевозку грузов. Количество новых локомотивов должно быть, должны ввозить все грузы, и при отказе от перевозки – отзыв лицензии низкорентабельных грузов. Перевозки грузов в транзитном направлении должны быть только при привлечении нового грузопотока. Нельзя отбирать объем у КТЖ», - сказал Серик Жумангарин.

    На рынке авиаперевозок глава Антимонопольного агентства предлагает реализовать акции «Казахэйр» и вывести акции «Флай Арыстан» как отдельное юридическое лицо с последующей реализацией 51% активов.

    «Увеличить долю биржевых торгов авиатопливом, увеличить сроки режима открытого неба с 3 до 5 лет и предоставить право на 5 и 7 степень свободы. Рассмотреть вопрос внедрения мокрого лизинга авиасудов. На внутригородских пассажирских перевозках предлагается запрет на создание новых коммунальных предприятий, обеспечить субсидирование убытков перевозчиков. Запрещается называть маршруты социальными, если в бюджете нет средств для субсидирования», - добавил Серик Жумангарин.

    А на рынке связи, по мнению главы АЗРК, целесообразно рассмотреть владение компании «Казахтелеком» двумя операторами связи.

    «Ограничить деятельность «Казахтелекома» на смежных товарных рынках. Пересмотреть правила доступа к кабельной канализации, учесть возможность законодательства для создания достаточных условий для подключения нескольких операторов связи», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    КТЖ Транспорт Связь, ТВ, IT Логистика Авиация АЗРК Казахтелеком
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