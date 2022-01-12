Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Пересмотреть требования к качеству интернета для сельских и малокомплектных школ в РК просят депутаты

    12 Января 2022, 11:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пересмотреть требования к качеству интернета для сельских и малокомплектных школ просят депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пунктом 35 Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» до 2025 года предусмотрено внедрение единой образовательной онлайн-платформы. Следует отметить, что в разработке программных продуктов в последнее время мы видим значительные успехи», - отметила мажилисмен Жулдыз Сулейменова, озвучивая депутатский запрос в адрес министра образования и науки РК.

    Депутат продолжила, что по информации Министерства образования и науки определены 5 основных образовательных информационных систем, такие как «Күнделік», «OnlineMektep», «Mektep.Edu», «Bilimal», «Daryn.Online» для внедрения единой образовательной платформы. Также предоставлена информация по интеграционным работам для использования в организациях образования и технической готовности данной платформы. Ведется активная работа по ее наполнению. Единая образовательная онлайн-платформа объединит около 8 тысяч организаций образования, 3 млн учащихся, 300 тысяч учителей.

    «Однако проводимая работа и полученные результаты, к сожалению, не имеют смысла для ряда сельских школ без качественного интернета. На сегодня из 7 550 школ, 58 вообще не имеют подключения. В 192 скорость настолько низкая, что запустить обыкновенный интернет-сайт практически невозможно, а об интерактивных сервисах не может быть и речи. И данную тенденцию мы наблюдаем не только на практике. Различия мы видим на этапе планирования и целеполагания. В настоящее время в нормативных документах Министерства для городской и сельской школы установлены разные параметры качества интернета. Для села достаточная скорость в несколько раз ниже, чем для городской школы. При таком подходе, введение в образовательные программы новых цифровых компонентов увеличивает разрыв в качестве знаний, что недопустимо, согласно международным стандартам и задачам развития нашей национальной системы образования», - подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

    В связи с вышеизложенным депутаты фракции «Nur Otan» считают необходимым:

    1) продолжить работу по методологическому сопровождению интеграции в Единую образовательную онлайн-платформу качественного образовательного контента;

    2) пересмотреть требования к качеству интернета для сельских и малокомплектных школ;

    3) совместно с Министерством цифрового развития и операторами связи провести переоценку возможностей каналов связи и имеющегося оборудования с учетом требований новых программных продуктов;

    4) разработать дорожную карту по снижению цифрового неравенства в образовательной среде педагогов и учащихся.

    Ранее фракция партии «Ак жол» в Мажилисе потребовала принять меры по коррупционным скандалам в спорте, защитить спортсменов от поборов и унижений.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Интернет Мажилис Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Привлечь олигархов к развитию теплоэнергетической отрасли в Казахстане предложил депутат
    «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
    Дефицит кадров энергетической отрасли наблюдается в Казахстане
    Аркалыкская ТЭЦ вынуждена закупать электроэнергию вместо продажи
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы