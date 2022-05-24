Пересмотреть тарифообразование на поливную воду предложил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане требуется ремонт каналов, водохранилищ и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами. Об этом заявил Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективное прохождение вегетационного периода является основой урожайности сезона и в целом продовольственной безопасности страны. Следует отметить, что семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана являются трансграничными. Почти половина стока рек поступают к нам из сопредельных стран. Эксперты прогнозируют, что водопотребление Казахстана к 2040 г. вырастет на 56 %. Дефицит водных ресурсов может достигнуть 12 км³ в год», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

При этом глава Правительства заявил, что наблюдается продолжающийся цикл маловодия в бассейнах рек Казахстана. Это значит, что риски нехватки водных ресурсов в южных регионах страны повышаются. В этой связи самым актуальным вопросом является эффективное использование воды.

«Из забираемого для сельского хозяйства объема воды до полей доходит лишь 60 %. Остальной объем воды теряется из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры. Требуется ремонт каналов, водохранилищ и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами. Акиматы должны держать на особом контроле данный вопрос и обеспечить своевременную реализацию дорожных карт по цифровизации и автоматизации водохозяйственных объектов», - добавил А. Смаилов.

По его словам, важно стимулировать собственников каналов и водохранилищ при четком исполнении своих обязательств мерами господдержки на ремонт и совершенствование управления водными ресурсами.

«Необходимо рационально распределять поливную воду. Акиматы должны на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди фермеров на предмет сокращения площадей влагоемких культур. Важно обеспечить бережное водопотребление, в том числе путем пересмотра тарифообразования на поливную воду», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-Министр обратился к главам ведомств с поручениями.

«Министерству экологии, иностранных дел совместно с заинтересованными государственными органами выработать четкую позицию по водной дипломатии и обеспечить ее продвижение в рамках действующих межправительственных комиссий с учетом наших интересов. Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами проработать вопрос дифференцирования субсидий по возмещению услуг подачи воды в зависимости от способов полива», - поручил глава Кабмина.

Также глава Правительства поручил Министерству национальной экономики совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов проработать вопрос введения платы за объем использованной поливной воды, а не за водопользование на один га поливных земель. Это, по его словам, послужит повышению рационального использования воды.