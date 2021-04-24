Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Пересмотреть кадастровую стоимость сельхозземель призвал Ералы Тугжанов

    24 Апреля 2021, 14:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости пересмотреть кадастровую стоимость сельхозземель заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на заседании комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы видите, сегодня у членов комиссии не сложилось единого мнения. Руководители рабочих групп также высказали свое мнение. Они тоже не приняли решения. Вопрос сложный. Я думаю, что после того, как вопрос стал очень важным, как по смыслу, так и по существу, руководители рабочих групп пришли к такому решению. Обсуждали вместе. Откровенно говоря, для принятия окончательного решения необходимо некоторое время», - сказал Ералы Тугжанов на заседании комиссии по земельной реформе.

    По его словам, необходимо провести полную инвентаризацию сельхозземель.

    «Это не решение одного дня. Об этом знает каждый. Думаю, надо пересмотреть кадастровую стоимость сельхозземель. По словам специалистов, этот вопрос не рассматривался уже 10 лет. Мы даже не можем сказать, что в течение одного дня, на одном заседании, мы примем решение. Должен быть проведен всесторонний анализ стоимости земли с учетом рыночной стоимости. Во все времена наш народ считал землю главным достоянием. Сегодня высказывалось мнение о том, что народ видит политическую подоплеку, это тоже надо учитывать. У казахов есть поговорка: «И за воду есть спрос». Поэтому, давайте учитывать все», - заключил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сельское хозяйство Земельная реформа.Мораторий
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    Проекты на 78 миллиардов тенге реализуют в агропромышленном комплексе СКО
    В 4 раза снизилась заболеваемость скота бруцеллезом в СКО с начала 2023 года
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски