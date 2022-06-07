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    Перешли на новую форму ОСИ 95 домов в Актау

    7 Июня 2022, 06:24

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Актау зарегистрировано 72 объединения собственников имущества. Об этом сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций главный специалист Актауской городской жилищной инспекции Айдар Бисенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня зарегистрированы 72 объединения собственников имущества (ОСИ) с охватом 95 многоквартирных жилых домов. На новые формы управления не перешли еще около 400 домов. До 1 июля должны все дома перейти», - сказал Айдар Бисенов.

    По его словам, в Актау значительный жилищный фонд, насчитывающий 1115 многоквартирных жилых домов, многие из которых все еще обслуживают такие органы управления, как КСК, ПК и др.

    Специалист также отмечает, что разъяснительная работа с жильцами о переходе на новые формы управления ведется с начала 2020 года. То есть, с момента внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

    «Ассоциация объединений собственников имущества проводит бесплатные консультации населения по вопросам создания объединения собственников имущества, встречи проходят в 11 и 15 офисах здания «Жастар» в 6-м микрорайоне г. Актау», - отметил спикер.

    Автор:

    Аружан Саптарова

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