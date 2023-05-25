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    Перенесем последний звонок на 25 мая, придется вернуть шестидневную неделю – министр просвещения

    25 Мая 2023, 10:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев объяснил непопулярное среди населения решение по переносу Последнего звонка на 31 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо уделить особое внимание развитию и качеству образования. Мы сейчас принимаем меры по приведению в соответствие стандартов и программ, улучшению качества и методики преподавания. Думаю, никто не против, чтобы наши дети были конкурентоспособными гражданами мира. В прошлом году было предложение о том, чтобы сделать учебную неделю пятидневной, чтобы дети больше были с родителями», - сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства.

    По его словам, при возврате окончания учебного года 25 мая, придется вернуть и шестидневную неделю.

    «Когда мы оптимизируем занятия учебных дней, они переходят на пятидневную учебную неделю, это приводит к увеличению нагрузки на учеников. Нам необходимо не только сделать пятидневку, но и думать о нагрузке на учеников. Мы просмотрели мировой опыт, сколько длится учебный год. До этого дня у нас учебный год составлял 34 недели. Сейчас, для приведения к соответствию со стандартами ОЭСР нужно уменьшить нагрузку на учеников, принято было это решение вместе с экспертами. Оно было введено в учебные программы и рассчитано на 36 недель», - отметил министр.

    «Поэтому учебный год заканчивается 31 мая. Если мы перейдем опять на 34 недели, мы должны будем отказаться от пятидневной учебной недели. Еще один выход – мы тогда должны сокращать часы математики, физики, английского, казахского и русского языков. Что лучше? Но цель у нас одна – нужно предоставить качественное образование нашим ученикам», - добавил глава Минпросвещения.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Минпросвещения РК школа
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