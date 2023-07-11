Перелом позвоночника получил астанчанин, спасая четырех детей в Баянауле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уже почти месяц, как астанчанин Асет Рустюмов прикован к кровати из-за множественных переломов, в том числе позвоночника. Травмы он получил 17 июня текущего года на территории зоны отдыха «Jasybai resort» в Баянауле, в Павлодарской области, когда рухнуло одно из бревен алтыбакана. Он спасал четырех малолетних детей, которые качались на тот момент на качели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала супруга Асета, инцидент произошел на третий день отдыха, за сутки до их выезда. Он качал на алтыбакане двух своих детей в возрасте 4 и 6 лет и двух детей другой пары. Она заверила, что ее супруг раскачивал детей очень аккуратно в силу их возрастов. Через несколько минут он услышал хруст в верхней части, увидел, что качели вот-вот упадут и откинул детей. После чего одно из массивных бревен упало ему на голову. Он потерял сознание и не помнит, что произошло дальше.

«Я услышала грохот и сразу подбежала, он уже был без сознания. Находящиеся там мужчины, их было несколько, еле подняли это бревно. Под ним оказался и мой четырехлетний ребенок, но, видимо, его спасли ангелы-хранители, с ним все в порядке, но есть ушиб, он жалуется на боли в спине. У мужа - множество переломов, перелом позвоночника, перелом крестца, седловины», - поделилась она.

По ее словам, на территории зоны отдыха не было на тот момент ни одного медработника, и не была оказана первая помощь. Для пострадавшего вызвали скорую помощь, где не оказалось рентген аппарата, и медики предположили, что у него перелом. В областной больнице также не оказали должную медицинскую помощь. Всю ночь Асет мучался от адских болей. На утро они на личном транспорте уехали в Павлодар сделали компьютерную томографию, где увидели множество переломов.

«Прописали лежачий режим на три месяца, все было платным, потому что у меня трое детей маленьких, а ему нужен уход, также я наблюдаю за четырехлетним ребенком. Восстановление супруга может занять до полугода», - добавила она.

По данным женщины, семье пока не назначили никаких социальных выплат по временной потере трудоспособности кормильца. Местные власти никак не отреагировали на произошедшее и не выходят на связь с пострадавшими.

В настоящее время супруга пострадавшего наняла адвоката и подала в районный суд Павлодарской области.