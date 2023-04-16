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      Северо-Казахстанская область

    Перелив воды через трассу начался возле Петропавловска

    16 Апреля 2023, 12:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, у поселка Заречный, ранним утром начался перелив воды через трассу республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала РГП «Казгидромет», за сутки вода в реке Есиль у города поднялась на 27 см и достигла уровня в 978 см. Критическая отметка, при которой вода выходит в пойму – 1 050 см. При достижении такого уровня есть риск подтопления дачных участков, располагающихся в низине. Пока наблюдается перелив через дорогу у поселка Заречный.

    «В связи с разливом реки на ежегодно затопляемом участке автомобильной дороги М-51 «Границы РФ (на Челябинск) - границы РФ (на Новосибирск)» км 528 пошел перелив через проезжую часть. Ширина - 8 м, длина - 80 м, высота - 5 см. В целях обеспечения безопасного проезда транспортных средств на участке устанавливаются сигнальные столбики, схема объезда и организовано дежурство», - прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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