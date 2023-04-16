Перелив воды через трассу начался возле Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, у поселка Заречный, ранним утром начался перелив воды через трассу республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала РГП «Казгидромет», за сутки вода в реке Есиль у города поднялась на 27 см и достигла уровня в 978 см. Критическая отметка, при которой вода выходит в пойму – 1 050 см. При достижении такого уровня есть риск подтопления дачных участков, располагающихся в низине. Пока наблюдается перелив через дорогу у поселка Заречный.

«В связи с разливом реки на ежегодно затопляемом участке автомобильной дороги М-51 «Границы РФ (на Челябинск) - границы РФ (на Новосибирск)» км 528 пошел перелив через проезжую часть. Ширина - 8 м, длина - 80 м, высота - 5 см. В целях обеспечения безопасного проезда транспортных средств на участке устанавливаются сигнальные столбики, схема объезда и организовано дежурство», - прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.



