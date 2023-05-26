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    Перекресток улицы Ч. Айтматова и шоссе Коргалжын перекрыли в Астане

    26 Мая 2023, 08:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перекресток улицы Ч. Айтматова и шоссе Коргалжын перекрыли для движения автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В связи с проведением работ по текущему ремонту дорожного полотна с 26 мая 00:00 часов по 28 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на перекрестке улицы Ч. Айтматова и шоссе Коргалжын.

    Жителей и гостей столицы в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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