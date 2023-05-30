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    Перекресток Айтматова – шоссе Коргалжын в столице закрыли на ремонт

    30 Мая 2023, 13:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пересечении улицы Айтматова и шоссе Коргалжын продолжаются ремонтные работы. Граждан предупреждают о перекрытии правосторонних съездов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения проводятся работы по текущему ремонту с полным перекрытием правосторонних съездов на пересечении улицы Ч. Айтматова и шоссе Коргалжын.

    В связи с этим с 30 мая по 1 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана
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