Переименование города отпраздновали в Қонаеве

ҚОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Торжественные мероприятия состоялись сегодня в городе Қонаеве в рамках присвоения городу имени Динмухамеда Кунаева. В них приняли участие родные и близкие видного государственного и общественного деятеля, соратники и коллеги, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, представители научной и творческой интеллигенции, ветераны, аким Алматинской области Канат Бозумбаев, местные жители. Все они приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Д. Кунаева, установленному на городской площади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.
Выступая на торжественном собрании, аким области Канат Бозумбаев особое внимание уделил деятельности Динмухамеда Кунаева по развитию и строительству городов Казахстана. Он напомнил, что Динмухамед Ахмедович Кунаев принимал непосредственное участие в строительстве 43 городов страны. Семь из них в Алматинской области: Есик, Каскелен, Саркан, Талгар, Ушарал, Уштобе и Капшагай, ныне Қонаев.
«Присвоение его имени одному из возведенных городов – закономерное выражение заслуженной благодарности. Образование самого города, строительство ГЭС и водохранилища – это прямая заслуга Динмухамеда Ахмедовича. Благодаря Главе государства и поддержке жителей города историческая справедливость восстановлена», - сказал К. Бозумбаев.
Кроме того, согласно Указу Президента после разделения областей Қонаев станет административным центром Алматинской области, что обеспечит импульс развитию города и даст возможность более эффективно решать накопившиеся социальные проблемы районов, граничащих с мегаполисом.
Как подчеркнул глава региона, в будущем города Қонаев и Алматы свяжет город-спутник. Необходимая инфраструктура имеется и будет дальше развиваться, при этом разрабатываемая обновленная концепция проекта позволит максимально развить промышленное, туристическое и развлекательное направления экономики города.
«Новое имя и новый статус – это только начало. Уже сейчас разрабатывается план по созданию постоянных рабочих мест, увеличению жилого фонда, комплексному развитию инфраструктуры и благоустройству города. С уверенностью могу сказать, что у города начинается совершенно новая история. И жители города Қонаева станут активными участниками всех изменений», - подытожил Канат Бозумбаев, поздравив присутствующих с переименованием города и наступающим Днем Победы.
Со словами благодарности к руководству страны и горожанам обратился родственник Д. Кунаева, президент одноименного фонда Эльдар Кунаев.
«Это историческое решение – дань памяти его многолетней деятельности на благо страны. С большим вниманием он всегда относился к Алматинской области и с особой теплотой к городу Капшагай, практически созданному на пустом месте. Поэтому мы с большой теплотой и радостью восприняли новость о переименовании города в Қонаев в год 110-летия со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича. Уверен, это обеспечит импульс дальнейшему развитию. И пусть процветает славный город Қонаев!» - поблагодарил он.
Президент Национальной академии наук Республики Казахстан Мурат Журинов остановился на научных достижениях политика, являющегося автором многочисленных трудов по вопросам теории и практики разработки месторождений открытым способом.
Делясь личными воспоминаниями, рассказывая о встречах с Динмухамедом Ахмедовичем, совместной работе и случаях из жизни, выступающие были едины во мнении, что вклад Кунаева в социально-экономическое развитие республики не подлежит сомнению. Ласково называя его Димеке, подчеркивали, что Динмухамед Кунаев является одним из выдающихся деятелей в истории Казахстана. С этим были согласны и местные жители, оказывающие поддержку бурными аплодисментами. С особой теплотой все, кто знал Динмухамеда Ахмедовича, отмечали доброжелательность и искреннее, глубокое уважение к людям труда, которые отвечали ему взаимностью.
«С деятельностью Динмухамеда Ахмедовича история нашего города связана неразрывно. Он не только залил первый бетон в основание здания Капшагайской ГЭС, под его руководством были возведены важные транспортно-логистические объекты города. И мы, строители-ветераны, рады, что наконец город обрел его имя, что стало ярким символом признания заслуг Динмухамеда Кунаева перед страной», - поделился почетный житель города Александр Чжен.
Участники праздника смогли увидеть экспонаты алматинского музея им. Д.А. Кунаева, среди которых представлены личные вещи Динмухамеда Ахмедовича, также для горожан были организованы фотовыставка и праздничный концерт.