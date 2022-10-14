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    Переименована должность исполнительного секретаря СНГ

    14 Октября 2022, 14:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Переименована должность исполнительного секретаря СНГ в должность Генерального секретаря СНГ. Об этом стало известно во время заседания Совета глав государств СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В узком формате мы обсуждали вопрос о переименовании должности исполнительного секретаря СНГ в должность Генерального секретаря СНГ. Я, выступая по этому вопросу, высказал такое предложение. Вчера мы приняли решение о переименовании должности исполнительного секретаря СВМДА в должность Генерального секретаря. Ранее должность исполнительного секретаря ШОС была также переименована в должность Генерального секретаря», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета глав государств СНГ.

    «Это имеет значение в повышении статусности должности исполнительного органа. Речь идет о Сергее Николаевиче Лебедеве. Он абсолютно достоин того, чтобы занимать такую должность, как генеральный секретарь Содружества независимых государств. Уже не говоря о том, что сама должность Генерального секретаря в некоторой, а может в значительной степени повышает сам статус нашей общей организации», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Сергей Лебедев занимает должность председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества независимых государств с 5 октября 2007 года.

    Ранее сообщалось, что в узком формате главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательствовать – Республика Казахстан и Российская Федерация.

    В заседании Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    СНГ Президент Казахстана Политика Токаев Касым-Жомарт
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