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    Переход с КСК на ОСИ: предыдущие органы управления не хотят передавать документы

    18 Августа 2022 17:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном центре ОСИ отчитались о процессе смены существующих КСК (кооперативов собственников квартир) и их переходу на ОСИ (объединения собственников имущества), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С начала года в центр, как сообщила руководитель центра Гульвира Абетова, поступило более 7 тыс. разноплановых обращений. Из них 1700 связаны с цифровизацией, а именно проведением голосования, сменой поставщиков услуг, бухгалтерии и диспетчеризации. Граждане хотят повысить прозрачность управления жилыми домами. Ежедневно по вопросу создания ОСИ на базе центра жилья регистрируется по 7-10 новых инициативных групп.

    «Все больше жалоб поступает на предыдущие органы управления, нежелание передавать финансовую документацию, оказывать помощь собственникам имущества в части восстановления контактов, чтобы быстрее проходить опросы и частичное препятствие по передаче документов на дом (…) Появляются жалобы, связанные с незаконными опросами, сборы средств со стороны предыдущих органов управления. Хотим напомнить, что с 2020 года органом управления является совет дома и любые документы должны быть ими подтверждены», - пояснила Г.Абетова.

    Также, по ее словам, жители обращаются в центр за помощью по оформлению документов, в том числе по подготовке актов, протоколов, уведомительного порядка для своих собственников по вопросам дебиторской задолженности. Это связано с тем, что дома ограничены в бюджетах и не могут содержать на постоянной основе юристов. Центр ОСИ разработал памятки, готовую документацию для помощи гражданам экономить свои средства и направлять их на содержание и восстановление инженерных систем.

    «По некоторым домам выявлены нарушения по срывам к отопительному сезону. Здесь просим собственников сплотиться и помочь своему дому своевременно провести подготовительные работы к запуску отопительного сезона. Где необходима поддержка, просим подойти и получить необходимую документацию и консультацию», - заключила руководитель центра.

    Окончательный срок ликвидации форм КСК, КСПК, ПКСК, ПК запланирован до 1 июля 2023 года.


    Автор:

    Анеля Касымова

    #ЖКХ #Общество
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