Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Переехавшие из республик бывшего СССР в США ветераны поделились воспоминаниями

    9 Мая 2021, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждый год в начале мая Михаил Вовчук достаёт свой парадный костюм. Живя в Лос-Анджелесе, в свои без малого 100 лет, традиций он не меняет. Ветеран Второй мировой войны делится воспоминаниями о том, как попал на фронт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу «Голос Америки».

    Ветеран второй мировой Михаил Вовчук на фронт попал мальчишкой. Отучившись в военном училище в Узбекистане, куда он и тысячи других жителей Советского Союза были отправлены в эвакуацию в начале войны, Михаил ушел на фронт.

    «Погрузили в эшелон две тысячи ребят, им 18-19 лет, и в Сталинград. Прислали железнодорожный эшелон, чтобы поездом отвезти на передовую всех наших курсантов. А командир наш говорит: «Я своих орлов поведу пешком», и мы пошли пешком. Он как будто чувствовал. На всех остальных, кто был на поезде, налетели немцы и там значительная часть погибли», – со слезами на глазах вспоминает ветеран.

    В той битве за Сталинград он потерял немало друзей, был ранен и сам. То, что выжил, считает чудом.

    «Дружба была настоящая, один за всех и все за одного. Помогали вера в победу, воля и дружба народов», – рассказывает Михаил Вовчук.

    Фройм Гелман, ещё один ветеран Второй мировой, живущий в Лос-Анджелесе, тоже оказался в эвакуации в Средней Азии. Ему было 16. На фронт Фройма, рождённого в Румынии, брать не хотели, но командира он убедил. Отучившись в военном училище, был направлен в Приморье, где формировался секретный истребительно-противотанковый полк, который участвовал в боях на Курской дуге.

    «Было тяжело, были большие потери, тяжёлые кампании 1943-1944-го годов. Потом, конечно, было легче благодаря тому, что армия набрала силу, дух, были союзники, так что, в целом, после Сталинграда стало легче, можно сказать. А самое яркое воспоминание – момент объявления победы», – говорит Фройм Гелман.

    Людмиле Беренбойм, когда началась война, было 9 лет. Вместе с другими детьми, оказавшимися в эвакуации, она помогала старикам и раненным.

    «Мы ходили в госпитали, помогали писать письма тем военным, которые были эвакуированы, но у которых рука не могла писать. И мы писали письма их родным», – вспоминает она.

    9 мая ветераны соберутся у памятника в Пламмер-парке, поставленного в честь павших советских солдат. Каждый год из Западного Голливуда сюда приходит все меньше ветеранов.

    «Сейчас мы насчитали только 33 человека, которые остались в живых. Лет 10 назад было 800 человек», – рассказывает Раиса Агуф, член совета русскоговорящей общины Западного Голливуда.

    От мэрии Западного Голливуда на День победы ветеранам развозят подарки: чайник, чай и мёд.

    «Все радуются подаркам. Во-первых, это приятно, во-вторых, бесплатно. Когда я обзванивала их и уточняла адрес, все 33 человека начинали плакать», – продолжает свой рассказ Раиса.

    На протяжении всего карантина ветеранам привозят горячее питание, продукты и предоставляют транспорт для поездок по городу. Все – бесплатно. В пандемию соцработники каждый день для ветеранов вели кружки в режиме онлайн. Но им, пережившим Вторую мировую и отвоевавшим мирное небо, пандемия, говорят они, совсем не страшна. Главное, по словам ветеранов, чтобы не было новой войны.

    Фройм Гелман признаётся, что думает об этом часто: «Я хочу надеяться, что хватит разума у народов и хватит разума у крупных деятелей, чтобы не допустить новой мировой войны, которая грозит уничтожением».

    Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА США Память Воспоминания Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подготовку многотомника по истории Казахстана поручил завершить Глава государства
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Дональд Трамп собрал более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО