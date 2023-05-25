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    Передвижные библиотеки в сельских регионах запустят на летний период

    25 Мая 2023, 11:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов рассказал о театральных постановках для детей на летний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В репертуаре республиканских театров в период летних каникул предусмотрен показ спектаклей и постановок, таких как «Волшебное окно», «День рождения», «Путешествие в мир букв», «Поиграем и подумаем» (театр им. Г. Мусрепова) «Маленький Мук», «Приключение любопытного слоненка» (театр имени Н.Сац) и другие. Вместе с тем, в детском театре им. Н. Сац будет работать детская театральная студия «SatsComUnity», - сказал Асхат Оралов на заседании Правительства.

    По его словам, ко Дню защиты детей – 1 июня - организациями культуры подготовлены разноформатные праздничные мероприятия.

    К примеру, в театре им. Г. Мусрепова состоится премьера спектакля «Возвращение маленького принца», - отметил министр.

    «В библиотеках и музеях страны продолжатся экскурсии, лекции и познавательные мероприятия: пленэры с участием известных казахстанских художников, скульпторов, краеведов, археологов, акция «BookCrossing», а во всех сельских округах будут организованы «передвижные библиотеки», - добавил глава Минкульта.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Общество
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