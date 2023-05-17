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    Передать аграрные и творческие вузы в ведение Миннауки предлагает Асхат Аймагамбетов

    17 Мая 2023, 18:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов озвучил ряд предложений по развитию науки в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Депутатский корпус готовит законопроект «О науке и технологической политике». Теперь Правительство должно незамедлительно внести соответствующее заключение в Мажилис», - сказал Асхат Аймагамбетов на правчасе в Мажилисе.

    По его словам, высшие учебные заведения Министерства сельского хозяйства и Министерства культуры должны быть переданы в ведение Министерства науки и высшего образования.

    «Этот шаг будет способствовать повышению качества в отрасли. А в ведение Министерства просвещения необходимо перевести педагогические институты и университеты. Данное направление позволяет создать целостную модель подготовки педагогов для всех уровней образования», - отметил депутат.

    Кроме того, по его мнению, необходимо расширить список субъектов научных организаций, которые подлежат непосредственному финансированию.

    «Это медицина, аграрная наука, фундаментальные исследования. Наши ученые должны иметь финансирование и соответствующую заработную плату, а не ждать конкурса. А в случае победы в конкурсе эти средства должны рассматриваться как дополнительное финансирование», - сказал А. Аймагамбетов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Мажилис Миннауки и высшего образования РК
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