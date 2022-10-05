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    Перед уроком в классе умер школьник в Уральске

    5 Октября 2022, 23:42

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Трагедия произошла 4 октября в школе № 10 города Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что ученик 10-го класса пришел утром в школу и потерял сознание перед уроком. Учителя вызвали неотложку, до их приезда помощь оказывал школьный медик, но к прибытию «скорой» ребенок скончался.

    В школе сообщили, что мальчик перевелся в это учебное заведение в текущем году с СОШ № 20. Он стоял на учете с медицинским диагнозом. Но каким именно, сообщить не могут.

    В пресс-службе управления здравоохранения региона проинформировали, что вызов поступил в 8:09 утра. Мальчик 2007 года рождения скончался до приезда фельдшеров.

    Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Образование Происшествия Здравоохранение
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