Перед уроком в классе умер школьник в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Трагедия произошла 4 октября в школе № 10 города Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что ученик 10-го класса пришел утром в школу и потерял сознание перед уроком. Учителя вызвали неотложку, до их приезда помощь оказывал школьный медик, но к прибытию «скорой» ребенок скончался.

В школе сообщили, что мальчик перевелся в это учебное заведение в текущем году с СОШ № 20. Он стоял на учете с медицинским диагнозом. Но каким именно, сообщить не могут.

В пресс-службе управления здравоохранения региона проинформировали, что вызов поступил в 8:09 утра. Мальчик 2007 года рождения скончался до приезда фельдшеров.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.