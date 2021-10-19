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    Перед нами стоит задача по достижению 60% коллективного иммунитета – Аскар Мамин

    19 Октября 2021, 10:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация в Казахстане сохраняется на одном уровне, без ухудшений. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом эпидемиологическая ситуация сохраняется на одном уровне, без ухудшений. Во всех регионах значительно снижен уровень заболеваемости, количество тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина отметил, что в «красной» зоне находятся 6 регионов: города Алматы и Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

    «Сейчас перед нами стоит задача по достижению 60% коллективного иммунитета. В настоящее время всего вакцинировано свыше 8 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито около 7,2 млн человек. Также продолжается прививочная кампания против гриппа, уже получили прививку 1,4 млн казахстанцев. Работу по прививочным кампаниям необходимо продолжить», - резюмировал Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Аскар Мамин
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