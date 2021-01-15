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    Перед депутатским корпусом поставлены задачи по законодательной поддержке реформ – Сергей Ершов

    15 Января 2021, 17:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перед депутатским корпусом были поставлены задачи по законодательной поддержке проводимых реформ. И сенаторы, и мажилисмены совместно должны максимально мобилизоваться и обеспечить качественную проработку законов для скорейшего достижения поставленных целей. Таким мнением поделился депутат Сената Парламента РК Сергей Ершов, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня открылась первая сессия 7-ого созыва Парламента. Я очень рад, что в Мажилисе теперь представлено много молодых лиц, новых. Это говорит о том, что будет много новых предложений и хорошей работы.

    А задачи перед Парламентом стоят серьезные. Часть из них в своей речи сегодня озвучил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Можно сказать, что он представил программу развития до 2025 года. Она достаточно подробная и состоит из семи важнейших пунктов. При этом особенно хочу отметить, что это программа не просто сегодняшнего дня, а фактически - продолжение тех инициатив, которые Глава государства предлагал раннее.

    Говорил сегодня Президент и о дальнейшем реформировании госаппарата. Ведь не секрет, что сегодня поднимается немало проблем в этом блоке. В связи с этим Глава государства подчеркнул, что госаппараты должны быть очень компактными, но при этом эффективными.

    Немало вопросов поднимают казахстанцы и по судебной системе, что нужно продолжать ее реформирование. И здесь Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что серьезные реформы в этой сфере обязательно ещё будут проводиться. Это важно для того, чтобы система была прозрачной для граждан, справедливой и объективной.

    Отдельным блоком Глава государства обозначил и социальные реформы. Причем предлагаются они очень своевременно. Это касается и молодёжной политики, жизни на селе, волонтёрстве, усилению поддержки социально уязвимых слоев населения, МСБ.

    И в связи с этим, перед депутатским корпусом были поставлены задачи по законодательной поддержке проводимых реформ. Это значит, что и сенаторы и наши коллеги из Мажилиса совместно должны максимально мобилизоваться и обеспечить качественную проработку законов для скорейшего достижения поставленных целей», - заключил Сергей Ершов.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане прошла первая сессия Парламента седьмого созыва, где собрались депутаты Мажилиса нового состава, сенаторы, члены Правительства, а также руководители и представители государственных органов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Политические реформы Первое заседание Парламента-2021
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