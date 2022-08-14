Перебегавшего дорогу мужчину сбили насмерть в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Водитель авто сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«12 августа примерно в 22:28 32-летний мужчина, управляя автомашиной марки «Lada», ехал по автодороге Атырау-Уральск в южном направлении в районе поселка Серебрякова. Возле километража №20 он допустил наезд на 62-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход, не приходя в сознание, скончался на месте от полученных травм», - сообщили в пресс-службе МВД РК.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения).

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Доссор-Бейнеу в Атырауской области. На 157 километре трассы водитель авто не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся. Пассажир на переднем сиденье автомобиля погиб на месте.



Фото: polisia.kz