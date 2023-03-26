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    Перчаточных кукол из старых мягких игрушек шьет карагандинка

    26 Марта 2023, 14:48

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мягкие кошечки, мишки, зайки и другие их игрушки оживают в руках карагандинки Татьяны Красновой. Мастерица шьет перчаточных кукол из вторсырья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Необычное хобби появилось у Татьяны семь лет назад. Первых кукол она сшила для детского сада «Балбобек», который посещал ее маленький сын Леонид. Куклы не только стали актерами театра для дошкольников, но и помогали детям на занятиях по развитию речи.

    «Опыта у меня не было совсем. Понимала, как сшить перчатку, а вот что делать с головами? Воспитательница группы, куда ходил сын, собрала целый пакет старых мягких игрушек. Они-то и пошли в дело. Я разработала несколько выкроек, которые в процессе модернизировала. После пошива первых игрушек решила дать объявление. Раз понадобилось одному детскому саду, значит куклы-перчатки нужны и другим детям», – сказала Татьяна.

    Сейчас игрушки Татьяны востребованы в детских центрах, садах и школах. Получает она и индивидуальные заказы.

    Мастерица не имеет специального образования. Но при этом у нее есть навыки шитья на машинке, может сама сшить одежду по выкройке.

    Для создания кукол-перчаток использует пошаговые инструкции из интернета. Сегодня у Татьяны есть помощница. Возвращать игрушкам вторую жизнь помогает ее 7-летняя дочь Пелагея.

    «Для работы мне нужен фетр, дополнительная фурнитура, ткани и бывшие в употреблении мягкие игрушки. Как-то я встретила объявление, что принимают старые джинсы. Подумала, а почему бы не объявить сбор игрушек, которые лежат у многих дома мертвым грузом. Они ведь еще могут послужить детям. Конечно, я могу сделать голову перчаточной игрушке сама. Но мне хочется, чтобы как можно больше старых игрушек получили вторую жизнь», – отметила рукодельница.

    Бывает, что игрушки попадают к Татьяне в хорошем состоянии и использовать их для создания кукол ей жалко. Тогда она колдует над ними и придает им вид новых. Одному подклеит глаз, другому подошьет бочок, ну а кто-то просто получит от неё новый шарфик.

    «Я курирую карагандинский клуб любителей-спортсменов. Как-то проводили конкурс рисунков. И вот детям-победителям мы вручили игрушки, которые уже были когда-то в употреблении. Я лишь немного привела их в соответствующий вид. Думаю, что получить такой приз им было не обидно. Игрушки выглядели как новые. Вообще, у меня в планах оформить такие игрушки по-особенному. Назвать проект «Вторая жизнь» и сделать соответствующие бирочки. Тогда будет всем понятно, что игрушка не новая, но вполне может приносить радость своему обладателю. Кстати, моя дочь с радостью возится с игрушками б/у», – добавила мастерица.

    Есть у Татьяны и еще одна задумка. Она хочет бесплатно помочь с кукольным театром одному из карагандинских детских домов. И не просто отреставрировать и сшить новых персонажей, а показать там сказку вместе с единомышленниками из спортивного клуба.

    Старые мягкие игрушки для Татьяны Красновой принимают в компании «Вторсырье Караганда». Недавно она забрала отсюда уже вторую партию – около 13 кг. Акция продолжается. Карагандинцы могут принести ненужные им игрушки в пункты сбора вторсырья. Это могут быть любые персонажи в любом состоянии размером до 50 см. Помимо игрушек, можно поделиться остатками разного вида тканей, пряжи, лент.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество Караганда
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