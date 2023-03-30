Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Pepsi представила новый логотип напитка

    30 Марта 2023, 05:42

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Компания PepsiCo представила новый логотип напитка Pepsi в преддверии своего 125-летия. Об этом сообщила газета USA Today, передает МИА «Казинформ».

    На новом товарном знаке выполнена надпись Pepsi жирным шрифтом черного цвета, помещенная в круг с красной, белой и синей волнообразными полосами и черным контуром. По словам главного дизайнера PepsiCo Мауро Порчини, новый логотип должен «придавать больше энергии, уверенности и смелости».

    Как сообщается, компания начала разрабатывать обновленную торговую марку несколько лет назад, опираясь на дизайн 70-80-х, который, согласно опросам, до сих пор пользуется популярностью у потребителей. «Нашей задачей было взять что-то, что было частью нашего наследия и нашего прошлого, и привнести в настоящее и будущее,» - отметил директор PepsiCo по маркетингу Тодд Каплан.

    Продажи напитка в упаковке с обновленным дизайном начнутся осенью этого года в США и Канаде и в 2024 году в других странах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мировые новости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров