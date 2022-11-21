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    Пенсионный взнос работодателей в Казахстане отложат еще на год

    21 Ноября 2022, 12:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Введение обязательных пенсионных взносов работодателя решено отложить еще на год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект постановления опубликован на сайте «Открытые НПА».

    Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», разработанный Министерством труда и социальной защиты населения, внесен на рассмотрение парламентариев.

    Напомним, что в соответствии с Посланием Президента РК от 2 сентября 2019 года, обязательные пенсионные взносы работодателя должны были ввести с 2023 года. Однако, чтобы не допустить роста финансовой нагрузки на работодателей, предлагается вводить ОПВР поэтапно с 2024 года.

    Ставка взноса составит:

    - 1,5% – с 2024 года;

    - 2,5% – с 2025 года;

    - 3,5% – с 2026 года;

    - 4,5% – с 2027 года;

    - 5% – к 2028 году.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Минтруда РК Пенсия
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