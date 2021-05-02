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    Пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий: исполнено более 240 тысяч заявок

    2 Мая 2021, 00:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 470 тысяч заявлений поступило в ЕНПФ от уполномоченных операторов на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Единого накопительного пенсионного фонда.

    По состоянию на 29 апреля 2021 года в ЕНПФ от уполномоченных операторов поступило 478 500 (отклонено 229 882, исполнено 245 978) заявлений на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий, 7 330 (отклонено 2 463, исполнено 4 864) заявлений на оплату лечения, а также 1 694 (отклонено 306, исполнено 1 230) заявлений на перевод пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем.

    Причины отклонения заявок следующие:

    1. Некорректно указаны суммы, в том числе с превышением имеющихся пенсионных накоплений.

    2. Неправильно указаны суммы для изъятия при выборе способа оплаты индивидуального подоходного налога (ИПН).

    3. Вкладчики указывали всю сумму пенсионных накоплений, а не в пределах суммы, доступной для изъятия.

    4. В заявках были указаны неактуальные суммы, т.е. вкладчики не учли изменения в сумме пенсионных накоплений из-за рыночных колебаний инвестиционного дохода.

    5. Были поданы заявки от лиц, у которых отсутствовали пенсионные накопления в АО «ЕНПФ».

    6. Вкладчиками были поданы дублирующиеся заявки.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.

    2 января 2021 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».

    В январе 2021 года в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

    23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запустил онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

    Автор:

    Социальная поддержка Здравоохранение Жилье Экономика ЕНПФ Общество Послание Президента РК-2020
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