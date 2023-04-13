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    Пенсионные накопления казахстанцев превысили 15 триллионов тенге

    13 Апреля 2023, 14:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 марта 2023 года, пенсионные накопления на индивидуальных счетах вкладчиков ЕНПФ достигли 15,1 трлн тг. По сравнению с аналогичной датой прошлого года объём пенсионных накоплений вырос сразу на 11,4%, или на 1,5 трлн тг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

    Рост показателя сформировался за счёт входящих потоков в виде взносов, а также за счёт инвестиционного дохода.

    Рост накоплений наблюдается по всем видам взносам. Так, сумма накоплений по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) выросла на 11,1%, до 14,7 трлн тг, что составляет 97% всех накоплений казахстанцев. Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) увеличились на 21% за год, до 466,4 млрд тг. При этом наибольший прирост (более чем в 2 раза за год) продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объём которых составил 3,8 млрд тг.

    В региональном разрезе наибольший объём пенсионных накоплений был сформирован в Алматы: 2,8 трлн тг, или 18,5% от всего объёма по республике. Следом идёт столица: 1,4 трлн тг. Замыкает топ-3 Карагандинская область: 1,2 трлн тг.

    В первую пятёрку регионов, лидирующих по сумме пенсионных накоплений, также вошли Шымкент (1,2 трлн тг) и Восточно-Казахстанская область (832,5 млрд тг).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика ЕНПФ Пенсия Экспертиза
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