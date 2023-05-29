Пенсионеры по выслуге лет смогут использовать накопления в ЕНПФ на покупку жилья или лечение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, предоставляется право на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

То есть, с 1 июля текущего года пенсионеры по выслуге лет могут обратиться посредством интернет-платформы www.enpf-otbasy.kz за единовременными пенсионными выплатами в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» или банки второго уровня для использования накопленных средств на улучшение жилищных условий.

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение необходимо обратиться только в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» посредством вышеуказанной интернет-платформы.

Напомним, с 1 января 2021 года ЕНПФ предоставлено гражданам право на использование части своих пенсионных накоплений на такие социальные цели, как улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Воспользоваться этим правом могут следующие категории:

1) работающие граждане, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Они смогут использовать часть суммы, превышающей «порог минимальной достаточности»;

2) состоявшиеся пенсионеры, пенсия которых составляет не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы). Они смогут использовать до 50% оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;

3) граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие еще накопления – в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений.

Данная норма охватывает как работающих граждан, так и лиц, уже являющихся пенсионерами.



