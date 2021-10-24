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    Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Атырау

    24 Октября 2021, 21:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на пешеходном переходе сбили 71-летнюю женщину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Азаттык в районе автобусной остановки «Нарсуд». Автомобиль марки «Lada Granta», под управлением водителя 1993 года рождения, двигался со стороны микрорайона Жилгородок в сторону микрорайона Балыкшы. На пешеходном переходе водитель сбил переходившую дорогу 71-летнюю женщину. Каретой скорой помощи с переломами и ушибами пострадавшая доставлена в реанимационное отделение областной больницы.

    Проводится досудебное расследование по статье 345 ч.2 УК РК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия
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