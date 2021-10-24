Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на пешеходном переходе сбили 71-летнюю женщину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Азаттык в районе автобусной остановки «Нарсуд». Автомобиль марки «Lada Granta», под управлением водителя 1993 года рождения, двигался со стороны микрорайона Жилгородок в сторону микрорайона Балыкшы. На пешеходном переходе водитель сбил переходившую дорогу 71-летнюю женщину. Каретой скорой помощи с переломами и ушибами пострадавшая доставлена в реанимационное отделение областной больницы.

Проводится досудебное расследование по статье 345 ч.2 УК РК.