Пекинский оркестр поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Китае совместно с Пекинским оркестром национальных инструментов поздравило казахстанцев с Национальным днем домбры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

На официальном аккаунте ведомства в мессенджере Telegram размещено видео, на котором руководитель Пекинского оркестра национальных инструментов Ли Чанцзюнь поздравляет казахстанцев с Днем домбры, а оркестр играет на домбре и других музыкальных инструментах мелодию.

Сегодня казахстанцы отмечают Национальный день домбры. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с этим днем и пожелал, чтобы домбра всегда занимала самое почетное место в каждом доме.

Национальный день домбры утвердили в 2018 году Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Праздник призван консолидировать общество вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности.

Кадр из видео