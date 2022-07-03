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    Пекинский оркестр поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры

    3 Июля 2022, 15:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Китае совместно с Пекинским оркестром национальных инструментов поздравило казахстанцев с Национальным днем домбры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

    На официальном аккаунте ведомства в мессенджере Telegram размещено видео, на котором руководитель Пекинского оркестра национальных инструментов Ли Чанцзюнь поздравляет казахстанцев с Днем домбры, а оркестр играет на домбре и других музыкальных инструментах мелодию.

    Сегодня казахстанцы отмечают Национальный день домбры. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с этим днем и пожелал, чтобы домбра всегда занимала самое почетное место в каждом доме.

    Национальный день домбры утвердили в 2018 году Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Праздник призван консолидировать общество вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности.

    Кадр из видео

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Китай Дата Видео Общество Музыка Искусство Поздравления День домбры
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