Пекин-2022: Определен состав команды Казахстана по фристайлу-могул

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На соревнованиях по фристайлу-могул на Олимпийских играх в Пекине выступят шесть казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По словам главного тренера команды Казахстана Елены Круглыхиной, Международная федерация лыжного спорта (FIS) выделила команде Казахстана дополнительную квоту. Теперь в активе страны шесть лицензий на двоих мужчин и четырех женщин. На белую Олимпиаду поедут Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков.

«Не всё прошло так, как мы хотели, но это спорт. Здесь ты берёшь то, что идёт к тебе. Ребята несмотря на трудности выглядели бойцами, показали всему миру, что Казахстан конкурент на Играх.

У нас четыре женские и две мужские квоты. Немного не хватило нашим ребятам. Но они старались. Из-за отсутствия виз в США не смог до конца побороться Антон Бондарев, он буквально в шаге остановился от лицензии. Сергей Романов получил травму и не выступал в США. Олег Цинн также остался без лицензии.

Нашу страну будут представлять Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков. Всех спортсменов поздравляю, это был тяжелый отбор, но мы его прошли. Важно отметить, что все эти спортсмены, как и весь тренерский штаб из одной области и из одного города – Усть-Каменогорска. Мы приложим максимум усилий, чтобы достойно представить страну на важном старте.

Сейчас мы приступили к предолимпийским тренировкам на Шымбулаке, а также к ряду реабилитационных процедур. Хочу сказать болельщикам – верьте в нас и поддерживайте наших атлетов. Это важно», – сказала главный тренер команды Казахстана по могулу Елена Круглыхина.