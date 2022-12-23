Педиатров и неонатологов не хватает в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане не хватает около 200 педиатров и 100 неонатологов. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в системе здравоохранения работает 2640 врачей педиатров, 773 неонатолога. Дефицит врачей педиатров составляет около 200 специалистов, неонатологов 100», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник.

Вице-министр отметил, какие меры предпринимаются для сокращения дефицита кадров. По его словам, увеличивается прием в вузы, количество мест в резидентуру, ведется работа по повышению мотивации врачей.

«Вы знаете, что по поручению Главы государства повышается заработная плата врачей каждый год на 30% и медицинских сестер на 20%. Чаще всего врачей не хватает в сельской местности. К тому же, местная исполнительная власть в лице акимов областей выделяет деньги из местного бюджета на подъемные. Думаю, проблема обеспеченности врачами в ближайшие годы будет закрыта», - добавил Вячеслав Дудник.

По информации Минздрава, в этом году выпустили 198 детских специалистов. По специальностям детского профиля проходят обучение 548 резидентов.

В этом году распределен госзаказ на 292 образовательных гранта резидентуры по специальностям: «Детская хирургия», «Неонатология», «Педиатрия», «Онкология и гематология детская».



