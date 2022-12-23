Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Педиатров и неонатологов не хватает в Казахстане

    23 Декабря 2022, 16:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане не хватает около 200 педиатров и 100 неонатологов. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в системе здравоохранения работает 2640 врачей педиатров, 773 неонатолога. Дефицит врачей педиатров составляет около 200 специалистов, неонатологов 100», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник.

    Вице-министр отметил, какие меры предпринимаются для сокращения дефицита кадров. По его словам, увеличивается прием в вузы, количество мест в резидентуру, ведется работа по повышению мотивации врачей.

    «Вы знаете, что по поручению Главы государства повышается заработная плата врачей каждый год на 30% и медицинских сестер на 20%. Чаще всего врачей не хватает в сельской местности. К тому же, местная исполнительная власть в лице акимов областей выделяет деньги из местного бюджета на подъемные. Думаю, проблема обеспеченности врачами в ближайшие годы будет закрыта», - добавил Вячеслав Дудник.

    По информации Минздрава, в этом году выпустили 198 детских специалистов. По специальностям детского профиля проходят обучение 548 резидентов.

    В этом году распределен госзаказ на 292 образовательных гранта резидентуры по специальностям: «Детская хирургия», «Неонатология», «Педиатрия», «Онкология и гематология детская».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный онкогематологический центр для детей появится в Казахстане
    Аңсаған сәби: 3100 детей родились в казахстанских семьях по спецпрограмме
    Более 2 млн случаев ОРВИ зарегистрировано в Казахстане с начала октября
    Поликлиники в Костанайской области будут работать в выходные и праздники
    Популярное
    1 Исторический визит Токаева в Ташкент: тандем стран-лидеров региона
    2 Был ли произведен допрос замначальника ДП Алматинской области -  ответ Генпрокуратуры
    3 Пресс-релиз АФМ по делу Михаила Козачкова проверяет Генпрокуратура
    4 Сотрудники каких ведомств привлекаются к ответственности за пытки по январским событиям
    5 Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана
    Новости партнеров