Педагоги из Семея победили в международном конкурсе ЮНЕСКО

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ — Педагоги из Семея Арай Агаларова и Назым Адаспаева стали победителями международного конкурса ЮНЕСКО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИШ физико-математического направления.

Педагоги Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления добились этой победы, участвуя в международном онлайн-форуме «Connecting schools online for inter-cultural teaching and learning: IITE-UNESCO Associated Schools Network pilot project for Shanghai Cooperation Organization countries», организованного Институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО и компанией HEDU.

«Основной целью участия в конкурсе был обмен опытом о том, как информационные технологии помогают обучать во время пандемии COVID-19. Нельзя сказать, что это соревнование было легким. Сначала мы участвовали в вебинарах, организованных на платформе HEDU, и обсуждали различные онлайн ресурсы, которые помогают онлайн обучению и обсуждению глобальных проблем. Конкурс проводился на английском языке. Я и моя коллега Арай Габиденовна сняли видео на тему «Борьба с изменением климата». Ролик рассказывает об образовательных ресурсах, которые поддерживают онлайн-обучение и помогают учащимся развивать исследовательские навыки», – рассказала Назым Максутовна.

Помимо Казахстана в онлайн-форуме приняли участие преподаватели из Китая, Индии, Пакистана, России и Таджикистана.

Видеоролик учителей из Семея признан лучшим и будет размещен на сайте ЮНЕСКО. Они также получат специальный сертификат и планшет от организаторов.

Отметим, что учителя английского языка и информатики работают в системе интеллектуальных школ более 11 лет.