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    ПДД в качестве отдельного предмета не планируют внедрять в школах Казахстана

    15 Марта 2023, 10:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Образовательную программу изучения Правил дорожного движения (ПДД) в качестве отдельного предмета не планируют внедрять в школах. Об этом сообщили в Комитете среднего образования Министерства просвещения в ответе на запрос МИА «Казинформ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в МВД сообщили, что Правительство приняло предложение о введении в школьную учебную программу Правил дорожного движения.

    В Комитете среднего образования Министерства просвещения РК прокомментировали вопрос касательно внедрения отдельного обязательного предмета «Правила дорожного движения».

    «Необходимо отметить, что внедрение нового предмета способствует увеличению объема недельной учебной нагрузки в общеобразовательных организациях, утвержденной санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам образования. В настоящее время количество часов превышает недельную нагрузку школьников в сравнении с государствами, входящими в состав Организации Экономического Сотрудничества и Развития, Содружества Независимых Государств», - говорится в ответе на запрос.

    Как подчеркнули в ведомстве, на сегодня принимаются меры по снижению учебной нагрузки на обучающегося в системе среднего образования.

    «В связи с проведением комплексной работы и охватом содержания учебных предметов на соответствующих уровнях образования, внедрение отдельной дисциплины «Правила дорожного движения» считаем нецелесообразным», - сообщили в Комитете.

    Как пояснили в ведомстве, для обучения правилам дорожного движения в Государственном общеобязательном стандарте дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования в содержании учебных предметов всех уровней предусмотрены соответствующие темы.

    «В содержании типовой учебной программы по предметам «Познание мира», «Изобразительное искусство», «Трудовое обучение» для 1-4 классов изучаются темы по Правилам дорожного движения, такие как «Светофор», «Я пешеход», «Светофор и дорожные знаки», «Безопасный переход проезжей части», «Пешеходный переход» и другие. В содержании типовой учебной программы по учебному курсу «Глобальные компетенции» для 5-9 классов уровня основного среднего образования Правила дорожного движения изучаются в разделе «Основы безопасности жизнедеятельности». Также в содержании типовой учебной программы по учебному предмету «Начальная военная и технологическая подготовка» для 10-11 классов общего среднего образования Правила дорожного движения содержатся в разделе «Технологическая подготовка», - говорится в ответе.

    Кроме этого, как проинформировали в Комитете среднего образования, содержание учебного курса «Правила дорожного движения» реализуется в 1-4 классах по 6 часов в каждом классе и в 5-8 классах ведется по 10 часов в каждом классе классными руководителями за счет классных часов и во внеурочное время с указанием темы и даты в годовом плане работы классного руководителя.

    В августе прошлого года Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству просвещения совместно с Министерством внутренних дел рассмотреть вопрос обязательного введения в образовательную программу изучение Правил дорожного движения, привлечения к этой работе действующих инспекторов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Образование ДТП МВД РК Минпросвещения РК
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