Паводок в СКО ожидается на неделю раньше

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в Северо-Казахстанской области наступление паводкового периода ожидают на неделю раньше, чем в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов на брифинге сообщил, что сейчас паводковая ситуация в регионе стабильная. Активного таяния снега на полях пока не наблюдается. Измениться обстановка может после 25 марта.

«По прогнозу мы видим, что после 25 марта активно будет формироваться теплый фронт. Положительные температуры будут наблюдаться и в дневное, и в ночное время. Тогда уже будет развиваться половодье. По предварительному прогнозу, с 1 апреля погода ожидается теплой. Днем столбик термометра в отдельных районах области будет подниматься до 18 тепла. Исходя из этого, планируем, что половодье начнется на неделю раньше прошлого года», - проинформировал Р. Камалов.

По словам главного спасателя области, определенный риск представляют талые воды. Теплая погода днем и ночью, осеннее увлажнение почвы, при котором уровень фильтрации воды будет минимальным – все это приведет к активному формированию талого стока.



