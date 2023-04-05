Паводок в СКО начался на 10 дней раньше обычного

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские синоптики отметили раннее начало весенних процессов по сравнению с предыдущими годами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители региона заметили, что теплые дни в этом году установились довольно рано. В первых числах апреля столбик термометра поднимается до 15 тепла – непривычно для северной области.

«В этом году весенние процессы начались рано. 20 марта ещё шло накопление запасов влаги в снежном покрове, а 25-го – уже отмечалось потепление. Положительные температуры установились и днем, и вечером. Лед на реках не разрушен. И вода начала бежать по льду. Скорость больше. И раньше все дней на 10», - отметила заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина.

Перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище начался 5 апреля. В прошлом году это произошло 18 апреля, в 2021-м – 13-го апреля.



