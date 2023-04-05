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      Северо-Казахстанская область

    Паводок в СКО начался на 10 дней раньше обычного

    5 Апреля 2023, 11:35

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские синоптики отметили раннее начало весенних процессов по сравнению с предыдущими годами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители региона заметили, что теплые дни в этом году установились довольно рано. В первых числах апреля столбик термометра поднимается до 15 тепла – непривычно для северной области.

    «В этом году весенние процессы начались рано. 20 марта ещё шло накопление запасов влаги в снежном покрове, а 25-го – уже отмечалось потепление. Положительные температуры установились и днем, и вечером. Лед на реках не разрушен. И вода начала бежать по льду. Скорость больше. И раньше все дней на 10», - отметила заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина.

    Перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище начался 5 апреля. В прошлом году это произошло 18 апреля, в 2021-м – 13-го апреля.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Паводок
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