Паводок в Актобе: через 10 дней ожидается движение шести рек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Через 10 дней в связи с дальнейшим потеплением прогнозируется таяние льда и движение шести рек в Актобе. В целом регион готов к принятию талых вод. Об этом в ходе брифинга в акимате рассказал начальник департамента по ЧС Маргулан Аманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам М.Аманбаева, в 2022 году паводок в Актюбинской области начался 1 апреля, в этом году он начался на 20-25 дней раньше. С 6 марта в связи с резким потеплением сотрудники ДЧС были переведены на усиленный вариант несения службы.

В целом в Актобе и районах области было принято более тысячи заявок по откачке и отводу талых вод с улиц, автодорог и дворовых территорий, все были отработаны. В регионе в целях принятия оперативных мер в период весеннего паводка круглосуточно работает областной противопаводковый штаб. В настоящее время по городу Актобе подтопленных улиц не имеется. На особом контроле находятся 4 участка, где по мере поступления талых вод осуществляется периодическая откачка.







«6 марта температура воздуха поднялась до 7 градусов. Сотрудники ДЧС были переведены на усиленный вариант несения службы. Начался паводок в Байганинском районе, где был снегопад, а потом дождь. Поднялся уровень реки Сагыз, сейчас ее уровень спал. Работа ведется в основном в Актобе, Темирском, Шалкарском, Мугалжарском, Хобдинском районах. С сегодняшнего дня добавились Алгинский и Мартукский районы. Лед тронулся на реках Хобда, Уил, Большая Хобда, Кара Хобда. В Актобе имеется 6 рек в городе, там лед еще не тронулся. Ранее там были очищены русла, во время паводка эти реки смогут принять воду. Через 10 дней реки Актобе начнут движение, они вливаются в Илек и далее следуют в ЗКО», - сообщил М. Аманбаев.

По словам начальника ДЧС, в этом году в степи лежит глубокий снег высотой 1 - 1,2 метра. Во время потепления снег начнет таять и талые воды поступят в русла рек. Благодаря прочистке каналов и русел эти реки должны принять воду и далее пропустить ее в Илек и в Западно-Казахстанскую область.

Водохранилища Актюбинской области также готовы принять талые воды. Угрозы подтопления населенных пунктов на сегодняшний день нет, добавил М.Аманбаев.



