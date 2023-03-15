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    Паводок начался на юге Костанайской области

    15 Марта 2023, 13:45

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Джангельдинском районе Костанайской области начались переливы на местных дорогах, близ села Торгай произошло скопление талых вод и была угроза подтопления нескольких дворовых территорий, передает корреспондент МИА «Казирформ» по ссылкой на пресс-службу ДЧС области

    В село Торгай Джангельдинского района в целях защиты населения и территории и безопасного пропуска талых вод была направлена мобильная группировка сил и средств ДЧС.

    «11 марта поступила информация о том, что в Джангельдинском районе, в 17 км от села Торгай, на окраине села Шеген (63 дома, 300 человек), в низменности произошло скопление талой воды. В результате возникла угроза 5-ти дворовым территориям. Была произведена откачка талой воды. Подтоплений жилых домов не допущено»,- сообщили в ведомстве.

    Также в Джангельдинском районе на автодороге районного значения Шубала-Карасу, между населенными пунктами Байтурсынова и Акколь, в результате снеготаяния произошел перелив через полотно на 34 км.



    «Имеется проезд для грузового транспорта. Угрозы населенным пунктам нет. Организовано два поста из числа сотрудников полиции и ДЧС. Проводились работы по заготовке и установке 250 мешкотар, инертного материала в количестве 28 тонн, осуществлялись мероприятия по сдерживанию талой воды: укреплению земляной, песчаной и кирпичной насыпи. Откачка воды не производилась. Перелив остановлен. По состоянию на 15 марта обстановка в Джангельдинском районе стабильная»,- добавили в ДЧС.

    На сегодня, как заверили в ведомстве, угрозы подтопления населенным пунктам нет. На месте работают дежурные спасатели и представители местных исполнительных органов.





    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Видео Паводок МЧС
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