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    Паводковую ситуацию в Кобдинском районе Актюбинской области взяли на контроль

    14 Марта 2023, 10:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 13 марта в Кобдинском районе из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в поселке Кобда произошло подтопление 15 жилых домов, 28 дворовых территорий, здания ФОК, 1 кафе, расположенных на окраине населенного пункта. Жители размещены в эвакуационном пункте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

    В настоящее время проводится подворовой обход домов, принимаются меры по укладке мешкотары. Откачено свыше 6 тысяч кубометров талых вод.

    В противопаводковых мероприятиях задействованы 35 единиц специализированной техники, 123 человека.

    Талая вода вошла в с. Егиндыбулак Кобдинского района. Угрозы жилым домам и личным подсобным хозяйствам нет.

    С начала паводкового периода в городе Актобе и районах принято 1 514 заявок, все отработаны.

    На сегодня всего по области всего откачено более 181 тысячи кубометров талых вод, прочищено 26,1 км арыков, завезено 4 972 кубометра инертного материала, уложено 3 320 штук мешкотары, из населенных пунктов вывезено более 524,9 тысячи кубометров снега.

    Дополнительно задействовано 138 ассенизаторов.

    На местах работает 142 единицы техники, 20 мобильных бригад, задействовано 650 человек.

    В настоящее время по городу Актобе подтопленных улиц не имеется. На контроле находятся 4 участка, где по мере поступления талых вод осуществляется периодическая откачка.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Происшествия МЧС
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