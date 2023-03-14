Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Паводки в ЗКО: 16 человек эвакуировали вертолетом МЧС

    14 Марта 2023, 00:15

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Из села Коржын Каратюбинского района ЗКО вертолетом транспортировали 16 человек, из них 6 детей и 2 беременных женщины. В настоящее время поселок Коржын остался без транспортного сообщения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    13 марта во время облета паводковой обстановки по Западно-Казахстанской области на вертолете Ми-8 МЧС Казавиаспас, вблизи поселка Коржын Каратобинского района зафиксирован перелив талых вод через автомобильную дорогу местного значения значения «п.Каратобе-п.Коржын». Было принято решение посредством вертолета доставить в населенный пункт спасателей и плавсредства.


    «При проведении вышеуказанных мероприятий 16 жителей поселка были доставлены в районный центр п. Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области. Полет прошёл благополучно по плану. На данный момент люди находятся у родственников. В настоящее время поселок Коржын остался без транспортного сообщения, жилые дома не подтоплены, продукты и медикаменты имеются. Вода в реке Жасыбай проходит по своему руслу», - говорится в сообщении МЧС.

    В понедельник в Бурлинском районе объявили режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. 11 марта проведен облет территории Уральска, Таскалинского района и района Байтерек. Обследованы состояния русел рек и бассейна Деркул, Чаган и Чижа-2.

    Напомним, уровень воды в реке Деркул поднялся на 158 см. Сегодня дорожники полностью ликвидировали подтопление заниженного участка дороги «Подстепное - Федоровка - граница РФ».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Видео Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    11 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске
    116 человек эвакуировали с дачных участков в Актюбинской области
    Два военных вертолета разбились в Кентукки
    ОСДП выступила против назначения Премьер-Министром Алихана Смаилова
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров