Паводки в ЗКО: 16 человек эвакуировали вертолетом МЧС

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Из села Коржын Каратюбинского района ЗКО вертолетом транспортировали 16 человек, из них 6 детей и 2 беременных женщины. В настоящее время поселок Коржын остался без транспортного сообщения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

13 марта во время облета паводковой обстановки по Западно-Казахстанской области на вертолете Ми-8 МЧС Казавиаспас, вблизи поселка Коржын Каратобинского района зафиксирован перелив талых вод через автомобильную дорогу местного значения значения «п.Каратобе-п.Коржын». Было принято решение посредством вертолета доставить в населенный пункт спасателей и плавсредства.





«При проведении вышеуказанных мероприятий 16 жителей поселка были доставлены в районный центр п. Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области. Полет прошёл благополучно по плану. На данный момент люди находятся у родственников. В настоящее время поселок Коржын остался без транспортного сообщения, жилые дома не подтоплены, продукты и медикаменты имеются. Вода в реке Жасыбай проходит по своему руслу», - говорится в сообщении МЧС.

В понедельник в Бурлинском районе объявили режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. 11 марта проведен облет территории Уральска, Таскалинского района и района Байтерек. Обследованы состояния русел рек и бассейна Деркул, Чаган и Чижа-2.

Напомним, уровень воды в реке Деркул поднялся на 158 см. Сегодня дорожники полностью ликвидировали подтопление заниженного участка дороги «Подстепное - Федоровка - граница РФ».



