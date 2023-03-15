Паводки в Казахстане: о текущей ситуации и как борются с угрозами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях продолжаются противопаводковые мероприятия. Как заявил накануне министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, в названных регионах страны складывалась напряженная ситуация. На сегодня сотрудники МЧС активно борются с паводками и их последствиями. Какова текущая паводковая ситуация в областях, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Как проводилась подготовка к паводкам в ЗКО

13 марта стало известно, что в связи с весенним паводком в Уральске был объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.

Так, в связи с резким потеплением и быстрым таянием снега, а также в связи с толщиной снежного покрова, образовался сток талых вод со Свистун-горы, по каналам в микрорайоне Сарытау, вдоль автотрассы на Саратов, и на переправе у Птицефабрики. В результате подвал восьмиэтажного дома на улице имени Мурат Монкелулы, расположенного у Саратовского шоссе, оказался затопленным.

Ранее в МЧС заявляли, что проведенные по Западно-Казахстанской области до начала паводкового периода превентивные противопаводковые мероприятия по возведению и укреплению дамб, защитных валов, устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, бурению лунок и резке льда на заторных участках рек области привели к минимизации паводковых угроз и не дали усугубиться обстановке в наступивших сложных гидрометеорологических условиях.

Фото из социальных сетей

По данным на 14 марта, в Западно-Казахстанской области за сутки на опасных участках было набрано и уложено порядка 4 тысяч штук мешков с инертными материалами, откачано более 25 тысяч куб. м воды.

«За период подготовки и борьбы с паводками было набрано и уложено более 15 тысяч мешков с инертным материалом, откачано порядка 300 тыс. куб. м воды, вывезено более 300 тысяч кубометров снега, пробурено более 5 тысяч лунок, прорезано 65 тысяч квадратных метров льда. Среди населения, проживающего в зоне вероятного подтопления распространены информационные памятки по мерам безопасности и поведения при паводке», - сообщали в МЧС РК.

В целях предупреждения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций и происшествий на мобильные телефоны граждан были разосланы SMS-сообщения о штормовом предупреждении.

Фото: gov.kz

Решением акимов города Уральска, Чингирлауского района, Бурлинского района и района Байтерек были объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера.

В целом, на сегодня функционируют республиканский и областной оперативные штабы, включая представителей «Казахавтодор» и «Казводхоз». Доступна горячая линия на базе областного и республиканского штаба. За 14 марта поступило 109 звонков информационного характера.

Кроме того, был организован круглосуточный мониторинг паводкоопасных населенных пунктов, рек и озер в районах Байтерек, Таскалинском, Теректинском, Каратобинском, Чингирлауском, Сырымском, Бурлинском районах.

«С учетом ранее принятых превентивных мер по устройству специального канала по приему паводковых вод удалось избежать осложнения обстановки в поселке Зачаганск в период прохождения талых вод при повышенном температурном фоне», - отмечают в МЧС.

Вместе с тем только за неделю на территории Западно-Казахстанской области снежный покров сошел на 60% (с 76% до 16%). Так, в результате резкого повышения температуры до +12 градусов и интенсивного таяния снега, произошел спуск большого количества талой воды с возвышенностей, что стало причиной подтопления 48 жилых домов в Бурлинском, Сырымском и Теректинском районах ЗКО. Жертв и пострадавших нет.

Фото: gov.kz

Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно было эвакуировано 149 человек, отогнано в безопасные места порядка 300 голов сельскохозяйственных животных. В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ за сутки задействовано более 800 человек личного состава спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД, МО, включая дополнительно привлеченные силы и средства МЧС из Атырауской и Мангистауской областей. В оперативных работах применяются более 200 единиц техники и более 100 водооткачивающих средств.

Тем временем, из села Коржын Каратюбинского района ЗКО вертолетом ночью 14 марта транспортировали 16 человек, из них - 6 детей и 2 беременные женщины.

Какова ситуации в области в настоящее время

В Западно-Казахстанской области продолжаются активные противопаводковые мероприятия.

«Благодаря оперативной работе задействованных структур из 6 подтопленных домов полностью откачана вода, что дало возможность порядка 30 эвакуированным людям Сырымского и Теректинского районов вернуться в свои жилища. Оставшиеся эвакуированные 33 человек размещены в пунктах временной эвакуации, 206 человек - находятся у родственников. Отогнано в безопасные места более 280 голов сельскохозяйственных животных», - предоставили данные в МЧС.

Фото: t.me/qr_tjm

Только за истекшие сутки, включая ночное время суток, на опасных участках набрано и уложено порядка 4 тысяч штук мешков с инертными материалами, откачано более 30 тысяч куб. м. воды, перерыто траншей для отвода воды на 12 участках.

Всего с начала паводков в Западно-Казахстанской области при проводимой круглосуточной работе удалось откачать 340 тысяч куб. м. воды, задействованными силами уложено более 25 тысяч мешков с инертными материалами. На данный момент оперативные работы по откачке воды и прокладке водоотводных каналов проводятся на территории 54 домов.

За истекшие сутки более 70 спасателей были задействованы в заблаговременной эвакуации порядка 80 жителей села Маштаково, дома которых находятся в пойменной зоне реки Деркул, где имелся риск подтоплений.

Министр по ЧС заявил о сложной обстановке в двух регионах

Буквально вчера глава МЧС Юрий Ильин заявил журналистам, что наиболее сложная паводковая ситуация находится на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

По информации министра, по состоянию 14 марта, в двух регионах был подтоплен 51 жилой дом. Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано более 240 человек, из них более 20 размещены в пункты временной эвакуации, остальные разъехались по родственникам.

Фото: gov.kz

Как борются с паводками в Актюбинской области

По последним данным пресс-службы ДЧС Актюбинской области, за текущие сутки произошло подтопление 51 жилого дома, одно здание ФОК, здание кафе «Айди» в поселке Кобда Кобдинского района Актюбинской области. Жертв и пострадавших нет. Вместе с тем, эвакуировано 91 человек.

«В настоящее время проводятся работы по эвакуации материальных ценностей, подвоз инертных материалов, укрепительные работы домов инертным материалом и мешкотарой. В 20:45 местного времени акимом Кобдинского района была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба», - сообщили в ведомстве.



Фото: gov.kz

Силами Департамента по ЧС и местных исполнительных органов проводятся работы по откачке и отводу талых с улиц, автодорог и дворовых территорий.

«На сегодня всего по области всего откачано более 317 тысяч кубических метров воды. Прочищено 26,1 км. арыков, завезено 7 420 м3 инертного материала, уложено 4 120 шт. мешкотары (в Байганинском, Иргизском, Мартукском, Мугалжарском, Уилском, Темирском и Шалкарском районах), возведена временная дамба протяженостью – 75 метров, берегоукрепительные работы протяженностью - 50 метров (Шалкарский район), по области из населенных пунктов вывезено более 524,9 тысяч кубометров снега. Дополнительно задействовано 138 ассенизаторов», - предоставили информацию в ведомстве.

На местах в Актюбинской области работают более 400 единиц техники, 20 мобильных бригад, задействовано 454 человек.

Отметим, что в настоящее время по городу Актобе подтопленных улиц не имеется. На контроле находятся 2 участка, где по мере поступления талых вод осуществляется периодическая откачка.

Вместе с тем, вчера в поселке Кобда Кобдинского района Актюбинской области состоялось оперативное заседание противопаводкового штаба. В ходе встречи с жителями глава региона Ералы Тугжанов пообещал оказать помощь каждой пострадавшей от паводка семье.

«В районе создана комиссия, все дома будут обследованы. Всех поддержим, средства выделим, максимально оперативно все восстановим. Будет проведен тщательный анализ данной ситуации и приняты меры по недопущению повторения паводка», - заявил Ералы Тугжанов.

Что делается в других регионах с рисками подтоплений

В Карагандинской области ведутся работы для предупреждения паводков. Из населенных пунктов вывозят снег, чистят ливневки и водопропускные трубы.

На реках начали резку и бурение льда, чтобы избежать переливов во время ледоходов. В паводкоопасных регионах продолжаются превентивные мероприятия. Сооружено 110 км водоотводящих траншей, очищено 158 км каналов и арыков, 3923 единицы водопропускных труб и 398 мостов.

Фото: gov.kz

Аварийно-спасательные работы по откачке талых вод завершились в двух поселках Кызылкогинского района Атырауской области.

Ранее сообщалось, что подтопление села Миялы в Атырауской области удалось предотвратить.

Из районного центра села Миялы было остановлено транспортное сообщение с Жангельдинским, Уилским, Тасшагильским, Жамбылским, Кызылкогинским сельскими округами.

Акимом Павлодарской области утвержден «План комплексных мероприятий на 2022 год по подготовке области к прохождению паводкового периода в IV этапа (летний, осенний, зимне-весенний, весенний)», в который вошли 43 мероприятия.

Всего на территории Павлодарской области имеются 1472 водопропускных сооружений, их них: на железной дороге – 199; на автомобильных дорогах –1273 (республиканских – 570, областных – 201, районных – 502).

Фото: gov.kz

В Костанайской области накануне было объявлено штормовое предупреждение, ожидается интенсивное снеготаяние и подъем уровня воды в реках в южной части региона. Несмотря на то, что город готов к приходу большой воды, все же есть риск подтопления в некоторых микрорайонах Костаная, в зоне риска - свыше 400 жилых домов.

Гидрометеорологическая обстановка по Акмолинской области покастабильная. На водных объектах - устойчивый ледяной покров. Реки находятся в зимнем режиме, ранее заявили в ДЧС региона.

В ведомстве заверили, что в целях ликвидации ЧС весеннего периода в полную готовность приведены силы и средства органов и формирований гражданской защиты в количестве 2524 человек, 1124 единицы спецтехники, 258 мотопомп и 48 единиц плавсредств.

Операции по подрыву льда на этот раз прошли в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. По данным ДЧС региона, толщина льда на реке Бухтарма в Катон-Карагайском районе составляет 70 см.

Фото: t.me/qr_tjm

Поскольку Кызылординская область расположена в нижнем течении реки Сырдарья, одним из возможных чрезвычайных ситуаций на территории является паводок. Общая протяженность реки Сырдарья, протекающей по территории Кызылординской области, составляет 1 274 километра. На правом берегу реки находится защитная плотина протяженностью 380,37 км, на левом - 244,75 км, всего 625,12 км. В области определены 29 зон риска подтопления, за которыми закреплены 368 ответственных учреждений со спецтехникой и 1 083 человека. Также для проведения противопаводковых мероприятий приведены в готовность силовые средства служб гражданской защиты в составе 1 933 человек, 535 единиц техники, 68 мотопомп.



