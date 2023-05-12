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    Павлодарского школьника подозревают в лжетерроризме

    12 Мая 2023, 19:09

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в лжетерроризме установлен полицейскими Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе совместных мероприятий департамента полиции и ДКНБ по Павлодарской области установлен несовершеннолетний, подозреваемый в рассылке ложных сообщений о заложенных бомбах в организациях образования.

    Подозреваемым оказался 14-летний учащийся одной из школ Павлодара.

    «Установлено, что учащийся с февраля по апрель 2023 года создавал аккаунты через новые телефонные номера, посредством которых и направлял ложные сообщения об акте терроризма на электронную почту объектов образования, а после удалял аккаунты. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан. Несовершеннолетний передан под поручительство законных представителей», – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

    В полиции напоминают, что за заведомо ложный донос об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по статье 273 УК Республики Казахстан - штраф до 5 тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан, части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область МВД РК Павлодар
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