Павлодарский поисковый отряд отправится в Беларусь

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Отряд «Майдан жолы» из Павлодара установит памятник подвигу казахстанцев в Витебской области и займется поиском останков павших на фронте казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и 78-ю годовщину освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков поисковики Павлодарского исследовательского отряда «Майдан жолы» станут первыми казахстанцами, которые установят гранитный памятник подвигу наших воинов в Витебской области, на Мемориальном комплексе «Рыленки» Дубровенского района», - сообщил командир отряда Александр Шитов.

По его словам, в годы Великой Отечественной войны уроженцы Казахстана показали массовый героизм и высокую боевую выучку во время освобождения Республики Беларусь от фашистов. Витебская земля для установки памятника выбрана неслучайно. Это место жестоких, кровопролитных сражений.

«В рамках международного патриотического проекта ERG (Евразийской Группы) «Батырлар жолымен – Дорогой славы» в Дубровенском районе Витебской области Республики Беларусь поисковый отряд «Майдан жолы» организовывает экспедицию по поиску соотечественников, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны», - уточнил Александр Шитов.

Он добавил, что в этом году в составе отряда «Майдан жолы» в Беларусь поедет павлодарский школьник, сын опытного поисковика из отряда «Майдан жолы», а взрослые обучат его поисковому делу. Кроме этого, с этими волонтёрами в экспедицию отправится представитель Павлодарской областной филармонии имени Исы Байзакова Ризахан Кабиев.

«Павлодарцы примут участие в конкурсах и проектах ХХVІІІ Международного фестиваля песни и музыки «Днепровские голоса в Дубровно», - дополнил командир отряда.