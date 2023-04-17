Павлодарские врачи пересадили пациенту с ожогами искусственную кожу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские врачи провели уникальную операцию по пересадке искусственной кожи пострадавшему в пожаре мужчине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Житель Павлодара после пожара в квартире, очнулся в больнице с ожогами спины и ног.
«Когда в квартире замкнула проводка, я спал, из-за угарного газа потерял сознание и не смог встать. Благодаря вовремя прибывшим пожарным, меня смогли вызволить из огня. И второй раз мою жизнь спасли врачи, которые сделали пересадку сгоревшей кожи», - вспоминает свою историю спасения 50-летний пациент.
Мужчину лечили на протяжении двух месяцев без хирургии, а на днях провели операцию по пересадке искусственной кожи, которую доставили из астанинского НИИ биотехнологии.
«Мы надеемся на благоприятный исход, поскольку у пациента существовали дефицит тех донорских участков, где можно взять кожу, потому что у него была ампутация верхних третей голеней. Более 10 лет назад он получил обморожение. В его ситуации - это была операция выбора», - пояснил Марат Канжигалин, заведующий камбустиологическим отделением павлодарской городской больницы №1.
Пересадку кожи в Павлодаре практикуют относительно недавно. За полтора года сделано 6 операций, которые относятся к категории дорогостоящих высокотехнологичных медуслуг.
Данный вид специализированной медпомощи доступен всем застрахованным казахстанцам в системе ОСМС.
Для застрахованных жителей проводят данную операцию бесплатно, за счет фонда ОСМС.