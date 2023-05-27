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    Павлодарские школьники составили уникальный 3D-атлас Баянаульского национального парка

    27 Мая 2023, 00:20

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Учащиеся 11 класса школы-лицей №8 для одаренных детей города Павлодара Цибрий Богдан и Божеканов Руслан виртуально воссоздали охраняемых государством представителей флоры и фауны Баянаульского национального парка, передает МИА «Казинформ».

    Как отметили в Минпросвещения, в 3D-атласе представлены эндемики региона: баянаульская сосна, черная ольха, малая белозубка, архар. С его помощью возможно, в интересной и доступной всем форме, расширить знания населения об охраняемых элементах природы. 3D-атлас необходим для расширения возможностей уроков краеведения, биологии и географии, а также для распространения информации об охраняемых видах среди жителей области.

    «Мы хотели, чтобы жители были осведомлены об охраняемых объектах природы и знали какие растения, и животные нуждаются в бережном отношении. Благодаря современным технологиям появилась уникальная возможность увидеть флору и фауну парка в цифровом формате. Разработанный в 3D формате Баянаульский национальный парк — это отличная возможность для научных исследований, чтобы об этих памятниках истории могли узнать за рубежом. Наш 3D-атлас с эффектом присутствия — это отличный вариант для туристических сайтов с целью привлечения внимания к нашей стране», - поделились школьники.

    Уникальность данного проекта в том, что ребята перенесли парк в виртуальный мир в его первоначальном виде. Второй год подряд юные программисты воссоздают природные объекты Казахстана в 3D формате, аргументируя это тем, что им небезразлична окружающая нас природа.

    Стоит отметить, что педагогический коллектив школы-лицей № 8 занимается всесторонним развитием ребят, исходя из необходимости нашей страны в высококлассных специалистах. Различные навыки по учебным предметам дополняются личным желанием учеников в дополнительных навыках, которые находят применение в стенах школы.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Павлодарская область школа
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