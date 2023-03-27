Павлодарские полицейские наказали 89 владельцев собак

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка в Павлодаре выписали штрафы горожанам за выгул собак без намордников и за другие нарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в Павлодаре 89 владельцев привлечены к ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По словам стражей порядка, владельцы домашних питомцев должны строго соблюдать правила, согласно которым владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах личного подворья, исключающих их побег, иметь предупредительную табличку о наличии собак при входе на подворье. Выбежавшая на улицу собака может напугать или покусать жителей.

«В полицию города Павлодара поступило сообщение от жителей по поводу ротвейлера, который бегает по улице без намордника. Как установлено полицейскими, это уже второй факт в течение года нарушения правил содержания домашних животных владельцем данной собаки, в связи с чем в отношении горожанки составлен административный материал и наложен штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге). Сотрудники полиции также провели профилактическую беседу с горожанкой», - сообщил Арман Каптаев, первый заместитель начальника УП города Павлодара.

В другом случае горожане пожаловались на павлодарца, который выгуливал овчарку на улице без намордника. Приехавший на вызов участковый инспектор полиции владельца собаки привлек к ответственности. На правонарушителя, проигнорировавшего правила, наложен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

«Запрещено выгуливать собак и кошек во дворах, на детских площадках, участках детских дошкольных учреждений, в школьных дворах, на территориях лечебно-профилактических и медицинских учреждений здравоохранения, стадионах, парках, скверах. Если животные оставили экскременты в подъездах, лестничных площадках, спортивных, детских площадках, газонах, тротуарах, территориях парков и скверов, владельцы собак и кошек должны убрать за ними. Кроме того, владельцы не должны допускать выгул собак без поводка и намордника в общественных местах», - разъяснили в ведомстве.