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    Павлодарские поисковики ищут родственников фронтовика из Украины

    19 Апреля 2021, 20:20

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские поисковики получили от своих коллег из-за границы Орден Красной Звезды, принадлежавший участнику Великой Отечественной войны Петру Чепенко, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В адрес Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» передали Орден Красной Звезды за номером 1434861, найденный в городе Кокшетау», - сообщил командир отряда Александр Шитов.

    По его словам, литовский поисковый отряд «Baltika» и МОО «Вымпел» (Москва) установили личность обладателя награды.

    «Орден был вручён стрелку 244-го стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии Чепенко Петру Тимофеевичу 1905 года рождения, украинцу, уроженцу Украинской ССР, Харьковской области, Волчанского района, села Петропавловка», - рассказал Александр Шитов.

    На фронт Пётр Чепенко был призван седьмого июля 1941 года. Теперь активно ведутся поиски родственников в Украине, пока безрезультатно.

    «Возможно, родственники Петра Тимофеевича есть и в Казахстане. Просим всех неравнодушных людей подключиться к поиску родственников, хотим вернуть орден в семью!» - сказал командир Павлодарского поискового отряда «Майдан жолы».

    Напомним, две недели назад павлодарский отряд «Майдан жолы» начал поиск родственников фронтовика-павлодарца Владимира Константиновича Алексеенко.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Украина
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