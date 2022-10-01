Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Павлодарские пенсионеры будут бесплатно ездить в трамваях 1 октября

    1 Октября 2022, 09:09

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Бесплатный проезд для пенсионеров организован в трамваях Павлодара 1 октября. Такой подарок трамвайщики сделали в честь Международного дня пожилых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации трамвайного управления города Павлодара имени Д. Д. Махмудова, бесплатный проезд в День пожилых будет для всех пенсионеров.

    Как сообщили в отделе ЖКХ Павлодара, пока о предоставлении бесплатных поездок пенсионерам заявили только трамвайщики.

    Подобной инициативы от павлодарских автопарков не поступало.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Павлодарская область Транспорт Дата Общество Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске