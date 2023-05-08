Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Павлодарские осужденные делают решетки против выпадения детей из окон

    8 Мая 2023, 22:44

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В ходе акции «Сохрани жизнь» павлодарского департамента уголовно-исполнительной системы для малообеспеченных и многодетных семей осужденные, отбывающие наказание в колонии, изготавливают решетки и ограничители на окна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В ходе акции «Сохрани жизнь» павлодарского департамента уголовно-исполнительной системы для малообеспеченных и многодетных семей осужденные, отбывающие наказание в колонии, изготавливают решетки и ограничители на окна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акцию «Сохрани жизнь» проводят сотрудники уголовно-исполнительной системы и РГП «Енбек Павлодар» совместно с осужденными, отбывающими наказание», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

    На фоне участившихся случаев выпадения детей из окон многоэтажек сотрудники уголовно-исполнительной системы Павлодарской области объявили акцию «Сохрани жизнь» и решили установить ограничители на окна многодетным и малообеспеченным семьям, отметили тут.


    «Осужденные, отбывающие наказание в учреждении № 45, трудоустроены в цех по изготовлению металлоконструкций. Мы предложили изготовить несколько решёток для семей, у которых в силу разных обстоятельств нет возможности самим приобрести решетки. Сегодня мы посетили три семьи. Мы надеемся, что таких происшествий больше не будет», - сказала сотрудник ДУИС по региону Динара Махмудова.


    В департаменте добавили, что сотрудники ДУИС в ходе акции посетили пять семей. Одним они вручили решётки, а другим - защитные тросики.

    «Я работаю на производстве металлических изделий. От администрации учреждения поступило предложение помочь семьям и поучаствовать в акции. Я только за. У меня у самого растут дети, и я считаю, что нет ничего дороже жизни ребенка. Рад, что, отбывая наказание, могу приносить пользу людям», - рассказал один из осужденных.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Общество Заключенные Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Частная охрана школ Алматы не соответствует техническим требованиям – депутат
    Люди с инвалидностью производят наборы для обучения детей программированию
    Образовательные учреждения для детей в Атырау занимались религиозной пропагандой
    Новую программу по обеспечению пограничной безопасности готовят в Казахстане
    Популярное
    1 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    2 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    3 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    4 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    5 С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
    Новости партнеров